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Dansçı aranıyor diye ilan verdiler gerçek öyle başka çıktı ki!

Dansçı aranıyor diye ilan verdiler gerçek öyle başka çıktı ki!

Bir ajans günde en az 1500 TL vaadiyle ünlü bir siteye 'dansçı aranıyor' diye ilan verdi. İlanın ardında ise bambaşka bir arayış söz konusuydu. İlanı arayanlara 'masa hostesliği yapacaksın' denirken en önemli şartın ise dış görünüş olduğu söylenip arayanlardan fotoğraf istendi.

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Ünlü bir siteye günlük en az 1500 TL vaadiyle dansçı aranıyor ilanı verdiler, amaçları başka çıktı. 'Dansçı aranıyor' ilanıyla ilgili arayanlara 'masa hostesliği yapacaksın' dediler. Telefonla ulaşılan ilan sahibi, 'Dans da yapılırsa ekstra bir avantaj olur. Hem de çok büyük bir avantajın olur. Mümkünse bir fotoğrafınızı göreyim, sizi mağdur etmeyeyim. İstanbul'da bir kazanırsan İstanbul dışında 7-10 kazanırsın' dedi.

Teklif İstanbul ile sınırlı kalmadı

İlanı dansçı aranıyor diye verdiler. Başvuranlara 'masa hostesliği yapacaksın' dediler. Bir ajans sahibiydi bu ilanı veren. 'Dansçı aranıyor' diye yazdı ama amacı da aradığı da farklıydı. Dansçı değildi aranan iş tanımı değişti görüşme sırasında. Adına masa hostesliği denildi. Günlük 1500 TL vaat etti telefondaki kişi. Teklifi İstanbul ile sınırlı kalmadı. En önemli şart ise dış görünüş deyip fotoğraf istedi.

Benim de ablam var

Kanal D Haber'in haberine göre ilan sahibi şunları ifade etti:

"Yani bir arkadaşınızla oturduğunuzu düşünün. Sadece ve sadece sohbet amaçlı. Benim de ablam var, onun için istemediğim bir şeyi başkası için isteyemem. Dans da yapılırsa ekstra bir avantaj olur. Hem de çok büyük bir avantajın olur. Mümkünse bir fotoğrafınızı göreyim, sizi mağdur etmeyeyim. İstanbul'da bir kazanırsan İstanbul dışında 7-10 kazanırsın."

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