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İYİ Parti'den istifa etti, AK Parti'ye geçti!

İYİ Parti'den istifa etti, AK Parti'ye geçti!

Eski Uşak İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Uğur Keskin istifa ettikten yaklaşık 2 ay sonrasında AK Parti teşkilatına katıldı.

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14 Aralık 2022’de Uşak İYİ Parti Belediye Meclis Üyeliği’nden istifa eden Uğur Keskin, AK Parti Uşak İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle AK Parti teşkilatına katıldı.

Düzenlenen törene Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uğur Keskin ve bazı parti üyeleri katıldı. Törende konuşan İL Başkanı Fahrettin Tuğrul, Mayıs ayında yapılması beklenen seçim için yoğun çalışmalar yaptıklarını ve bu çerçevede gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Konuşmasını sürdüren Tuğrul, yapılan çalışmalarda yeni üye Keskin’in de görevini hakkıyla yapacağını ve 2023’deki seçimi kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Tuğrul, Keskin’e rozet takmasıyla program sona erdi.

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