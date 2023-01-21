Ülkü Ocakları'ndan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Şayet yüreğin varsa...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, 27 Ocak'taki Mersin ziyareti öncesinde Toroslar Ülkü Ocakları, MHP lideri Bahçeli'nin sözlerinin yer aldığı pankartı ilçe girişine asarak tehditte bulundu.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta öldürülmesinin ardından suikastla ilgili olarak gözaltına alınan bazı kişilerin MHP'yle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. 6 Ocak günü, Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin" diye konuşmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, 10 Ocak'taki MHP grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yanıt vermişti. Bahçeli, "Bir lafa bakarız laf mı diye, bir de söyleyene bakarız adam mı diye. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Kılıçdaroğlu... Şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim" demişti.