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İbrahim Kalın'dan İsveç'teki gösteriye tepki: Modern barbarlıktık

İbrahim Kalın'dan İsveç'teki gösteriye tepki: Modern barbarlıktık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki skandal gösteriye izin verilmesine tepki gösterdi. Kalın, "Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetlediklerini belirterek "Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır."

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