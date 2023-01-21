Kullanmadan önce bir kez daha düşünün! İnternete zam geldi

Türkiye'nin tek fiyat politikasında düzenli bir şekilde devam eden internet sağlayıcılarından biri olan TurkNet, paketlerinde yüzde 65'e varan zamma gitti. 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL’ye yükselirken, TurkNet ADSL, VDSL fiyatı ise 249,90 TL olarak güncellendi.

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Ortalama internet hızının 35 Mbps olduğu ülkemizde vatandaşlara sunmuş olduğu ortalama 50 Mbps bağlantı hızı ile 2022 yılında da ilk sıraya yerleşen yerel internet hizmet sağlayıcılarından TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

%65'e varan zam

shiftdelete.net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre; TurkNet tarafından bazı kullanıcılara mesajlar gönderildi. Bununlar birlikte şirket tarafından yapılan açıklamaya göre internet abonelik fiyatı zamlandı. Bugüne kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL’ye çıkıyordu.

Fakat bugün itibarıyla 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL olan farklı altyapı üzerinden alınan hizmet de artık 249.90 TL oldu. Bu zammın an itibarıyla uygulamaya konmadı.

Kendisine bilgilendirme mesajı henüz iletilmemiş olmasına rağmen online işlemler kısmına giren kullanıcılar 10 aylık peşin ödeme yöntemi ile (cayma hakkının kullanımı durumunda kalan kullanım bedeli iade ediliyor) ödeme yapmak istediğinde zamlı fiyat üzerinden uygulanan indirimli bir planla karşılaşıyor.

Geçtiğimiz dönemde yapılan benzer fiyat artışlarında TurkNet mevcut abonelerini koruyarak bir süre zammı yansıtmamış, yalnızca yeni kullanıcılarından bu farkı talep etmişti. Fakat bu sefer direkt olarak fiyat farkı yansıtılacak gibi gözüküyor.