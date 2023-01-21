18 dakikada 550 çöp şiş yedi rakibi 'Bu kadar çöp şişi yemek için aslan olmak gerekiyor' dedi

“Bu kadar eti yemek için aslan olmak gerekiyor”

Daha önce çöp şişte rekorlar kıran Ceren Yılmaz Ay ise, rakibinin iştahı karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti. Ay, “550 çöp şiş yenmez diyordum ama gözlerimle görmüş oldum. Bir süre sonra onu izlemek keyif verici oldu. Bu kadar çöp şişi yemek için aslan olmak gerekiyor diye düşünüyordum. Çok hızlı yedi. 18 dakikada 550 çöp şişi başka insanın yiyebileceğini sanmıyorum” diye konuştu.