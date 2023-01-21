İmza için geldi... Beşiktaş, Aboubakar'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar'ın transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

Beşiktaş’ta 3. Aboubakar dönemi

Beşiktaş’ın KAP'a bildirdiği Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak.

Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.