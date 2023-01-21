TESK Başkanı Palandöken: Ödemeler uzun vadeye yayılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketinde ödemelerin uzun vadeye yayılmasını istedi.

Abone ol

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelecek hafta açıklanması beklenen yapılandırma paketine ilişkin açıklama yaptı. Palandöken esnaf ve sanatkar için sevindirici olduğunu belirterek, "Yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı" dedi.

Yeni düzenlemeyle esnafın da yapılandırma kapsamına alınarak emekli olabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydeden Palandöken, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen vergi ve SGK borçlarına yönelik yapılandırma paketi esnaf ve sanatkar camiamız ile tüm vatandaşlar adına sevindirici. Ancak kış döneminde esnafın elektrik, doğal gaz gibi girdi maliyetlerindeki artış göz önünde bulundurularak yapılandırma ödemeleri uzun bir zaman dilimine yayılmalı.