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Kayseri'deki feci kazada hayatını kaybeden genç amatör futbolcu çıktı

Kayseri'deki feci kazada hayatını kaybeden genç amatör futbolcu çıktı

KAYSERİ'de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gencin, Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Medipax Kayseri Atletikspor'un oyuncusu Yiğitcan Uçar olduğu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü A.K.’nin (16) idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı Volkswagen marka otomobil, 38 PY 186 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Medipax Kayseri Atletikspor’da oynayan Yiğitcan Uçar (17), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç oyuncunun vefat haberi spor camiasını yasa boğdu.

Medipax Kayseri Atletikspor Kulübü’nden yapılan paylaşımda, "2006 doğumlu sporcumuz Yiğitcan Uçar'ı maalesef elim bir trafik kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

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