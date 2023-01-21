Romanlara konut müjdesi! Bakan Kurum detayları paylaştı: Örnek evler ortaya çıktı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Roman vatandaşların yaşadığı bölgelere yönelik yapılan konut uygulamalarına dair paylaşımda bulundu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Roman vatandaşların bulunduğu bölgelerde yapılacak özel sosyal konut projesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlle de roman olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. ‘Her Roman’a Bir Yuva’ hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler" ifadelerini kullanarak örnek ev tasarımlarını paylaştı.

"Bugüne kadar toplamda 5 bin 133 konut teslim edildi"

Bakanlık’tan yapılan açıklamada ise, bugüne kadar toplamda 5 bin 133 konutun “Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği” yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dahilinde Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleri ile İstanbul Fatih’te, Yalova Bağlarbaşı’nda, Edirne Menzilahir’de, İstanbul Çatalca’da, Bursa Mustafakemalpaşa Yenidere’de, İstanbul Sarıgöl’de “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri” geliştirildiği, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Roman vatandaşlar için konutlar üretildiği vurgulandı.

Ayrıca İzmir’in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi’nde 98 konutun yapımına ilişkin projelerin bitirilerek ihale sürecine başlandığı, Kocaeli’de yapılması düşünülen 300 konutun proje tasarımlarının tamamlandığı aktarıldı.

Bununla birlikte Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Konak İkiçeşmelik mevkiinde iki sokakta toplam 36 konutta cephe iyileştirme yapım sürecinin devam ettiği hatırlatılarak; proje çerçevesinde mahallenin yaşayan dokusunun estetik, canlı ve konforlu hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Çanakkale Arslanca’da 60 konutun proje süreci tamamlanarak yapım ihalesinin gerçekleştirildiği, Edirne Keşan’da ise 120 adet konut ve 11 adet ticari birim proje çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"12 ili kapsayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son olarak açıkladığı sosyal konut projesi ise 12 ili kapsayacak, "Her Roman'a Bir Yuva" anlayışıyla yola çıkılan projede başta İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın gibi Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygun ödeme imkanlarıyla ev sahibi olabilmelerinin önü açılacak.