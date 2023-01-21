Pervin Buldan 'adayımızın birinci turda kazanma şansı çok yüksek' dedi altılı masaya çağrı yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Altılı Masa'ya kendi adaylarını desteklemeleri çağrısında bulundu. Buldan, "Altılı Masa'nın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, önümüzdeki seçimlere dair Altılı Masa ve ortak aday tartışmalarıyla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu.

"6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler"

Bianet'e konuşan Buldan, "Altılı Masa bizden ‘yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin’ beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey. Bizim 6’lı Masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da 6’lı Masa’nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçim ikinci tura kalırsa HDP ne yapacak?

Seçim ikinci tura kalırsa partisinin tutumunun ne olacağı yönündeki soruya da "Şu an birinci tura yoğunlaşıyoruz, ikinci tura kalacağı zaman veya öyle bir aşamaya geldiğimizde kurullarımızla yeniden bir karar vereceğiz. Ama şu an tek hedefimiz kendi adayımızın birinci turda kazanması yönünde. 6’lı Masa’nın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" diyerek yanıt verdi.