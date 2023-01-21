Ehliyetsiz gençlerin gezisi feci bitti arka koltukta oturanın uzuvları koptu yanında ölen arkadaşıyla 1 km gitti

Kazanın etkisi ile otomobilin tavanı yerinden sökülürken, A.K. yoluna devam etti. Sürücü yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Uyanık Sokak üzerinde durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.