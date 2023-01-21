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Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı

Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı

Pendik’te kendini polis, savcı gibi unvanla tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 900 bin lira dolandıran şahıs yakalandı.

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Olay, 11 Ocak günü Pendik’te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki E.K. isimli vatandaş, kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak vatandaşları dolandıran bir şahıs tarafından kandırıldı.

E.K., kendisini kandıran şahsa yaklaşık 900 bin lirasını elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.K., emniyete giderek şikayette bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis ekipleri, dolandırıcının Bahattin İ. isimli şahıs olduğunu, E.K.’nin evine gelerek parayı elden teslim aldığını tespit etti.

Bahattin İ., yapılan çalışmalar neticesinde Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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