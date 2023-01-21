İstanbul'da 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak, önlemlerinizi alın!

İstanbullulara kesinti uyarısı geldi. 21 Ocak Cumartesi 2023 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler? BEDAŞ elektrik kesintisi olan ilçeleri tek tek açıkladı. İşte, 21 Ocak 2023 elektrik kesintisi...

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21 Ocak Cumartesi 2023 elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna İstanbullu vatandaşlar yanıt arıyor. BEDAŞ İstanbul'un birçok ilçesinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler? sorusu gündeme geldi.

İşte, 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, NADAS, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ŞAHİN sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, EĞİK, KOPAN, ORHAN VELİ, PANTER, SARI LALE, SEHER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1036. sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR, ÇINAR sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 21/01/2023 10:00:00 - 21/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERGUN, EVRİM, KAYIŞDAĞI, KONAK, OSMANLI, TOPÇU sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 25., 29., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 8., HARMAN, LALEZAR sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah SAYACA sk bölgelerinde 21/01/2023 13:00:00 - 21/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah MEZARLIK ARKASI, YAY GEÇİDİ sk / KEÇECİ PİRİ mah FATİH SULTAN MİNBERİ sk bölgelerinde 21/01/2023 10:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, AYŞEN, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PİREN, RIHTIM, STAD, UYSAL, VUSLAT, ZERDA, ÇINAR sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah BAHARATLI, BAHTIŞEN, BAHÇELER, BOZBEYLİ, BİLİR, DEMİRHİSAR, DİNAR, ERBATUR, GÜNEYGİRİŞİ, HAYRABOLU, HÜRRİYET, KAMPÜS, KANARYA ÇİÇEĞİ, KEMAL, KEÇECİZADE, KEÇİYOLU, KOLON ÇIKMAZI, KURTULUŞ, OKÇULAR, SEYFETTİN ÖPÇİN , VAHA, YEŞİLTEPE, ÇAYIRYOLU, ÇINARLIKÖŞK, ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-HİSARBEYLİ mah HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, TAZEGÜL ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AYŞEN, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DEĞİRMENALTI, FIRIN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, MEŞETOPU, TAZEGÜL ÇIKMAZI, UYSAL, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 74., DAVUTPAŞA sk / NİNE HATUN mah 114., DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 21/01/2023 12:00:00 - 21/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ, AKGÜVERCİN, BILDIRCIN, BUSE, DALGIÇ, DEVE KUŞU, GÜVERCİN, TAVUS KUŞU, TURNA sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3020., 3022., 3024., 3043., 3045., 3046., 3050., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 19 MAYIS, 2.CAMİİ, ATATÜRK, DUTLUK, GAZİOSMANPAŞA, IHLAMUR, KARDEŞ, NAMIK KEMAL, VARDAR, ÇEŞME sk / ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 29 MAYIS, 3.CAMİ, DUMAN, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KARDELEN, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, BÜYÜK POSTANE, HEKİM ÇIKMAZI, MUHZIRBAŞI sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, EBUSSUUD, ERDOĞAN, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HOCAPAŞA HAMAMI, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, MURADİYE, ORHANİYE, SAFVETİPAŞA, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 21/01/2023 11:00:00 - 21/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ATAKAN, DİZER, ESEN, FERDAĞ, KANARYA, LEVENT, MERAL, NİMET, PARK, SEBAT, TEZCAN, VATAN, ZUHAL, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 21/01/2023 09:30:00 - 21/01/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ATAKAN, BOZDEMİR, LEVENT, MEHMET AKİF, NİMET, PARK, PAŞA, TAYFUN, ŞAN, ŞEN sk bölgelerinde 21/01/2023 09:30:00 - 21/01/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ASAF, BİNNUR, CAN, CİHAD, NATO, OĞUZELİ, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 21/01/2023 09:30:00 - 21/01/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AVCILAR, AYIŞIĞI, BOZDEMİR, DİZER, EFELER, GÜRSEL, KUMRU, MURAKIPLAR, NİMET, PAŞA, TAYFUN sk bölgelerinde 21/01/2023 09:30:00 - 21/01/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, MURADİ HAMİS, POSTACI HALİL, SAADET TELHAN ÇIKMAZI, SAMİ DİNO, YENİKÖY TARABYA sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ACEM LALESİ ÇIKMAZI, GÜZELCE ALİPAŞA , KEREM ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, DOĞRAMACI EMİN, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, MAHMUT ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, OSMAN ÇIKMAZI, ÇAĞATAY ÇIKMAZI, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 21/01/2023 09:00:00 - 21/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -PINAR mah sk bölgelerinde 21/01/2023 10:00:00 - 21/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.