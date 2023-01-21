Hakan Bayrakçı bomba kulis paylaştı önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, aday gösterilecek İmamoğlu'nun İBB'deki görevinden alınmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun aday gösterileceğini, bu şekilde CHP liderinin zor görünen seçimi kazanacağı kulisini paylaştı.

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2023 seçimlerine doğru altılı masanın adayı kim olacak tartışması sürüyor.

İBB'deki terör soruşturması ve YSK üyelerine hakaretten ceza alan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu iddiaların merkezinde.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulduğu CNN Türk'te kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, çarpıcı bir kulis paylaştı.

İmamoğlu görevden alınacak Kılıçdaroğlu'nun yolu açılacak

İmamoğlu'nun görevden alınmasının İmamoğlu ve altılı masaya mağduriyet geçireceğini seçim sürecinde bu durumun avantaja dönüşeceğini söyleyen Bayrakçı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne derece doğru ayrı bir konu ama kulis bilgisi. Yorum değil bilgi. Altılı masanın önce İmamoğlu'nu aday göstereceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtemelen kararnameyle İmamoğlu'nu görevden alacak. Siyaset yasağı gelince İmamoğlu tam kahraman ilan edilecek.

Seçilemeyeceği için bu bu kez Kılıçdaroğlu aday gösterilecek. Böylece bu mağduriyetten kaynaklanan nedenle seçilmesi zor görünen Kılıçdaroğlu seçimi kazanacak."