Aboubakar resmen Beşiktaş'ta! Dev transferin maliyeti belli oldu

Beşiktaş, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

Beşiktaş’ta 3. Aboubakar dönemi

Beşiktaş’ın KAP'a bildirdiği Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak.

Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Kayserispor maçı kadrosuna alındı!

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosuna alındı.