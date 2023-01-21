Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 bini aştık' dedi Bursa'da projeleri açtı kuraklığa çareyi söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da projelerin açılış töreninde konuştu. "Bursa'da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık." diyen Erdoğan, kuraklık tehlikesiyle ilgili olarak "Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökdere Meydanı’ndaki miting alanına otobüsle hareket ederken, Bursa caddelerinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Kent Meydanı, Şehreküstü, Çatalfırın yönünden Atatürk Caddesi ve Setbaşı'na geçen konvoy ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara dökülen binlerce kişi tarafından sevgi seliyle karşılandı. Vatandaşlar Erdoğan'ın yoluna karanfil döktüler.

Erdoğan'ın dün Istanbul'da "Bursa'da sinyalimizi vereveğiz" diye duyurduğu Bursa'daki miting alanı binlerce kişi tarafından hınca hınç doldu.

Erdoğan daha sonra Bursa'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"120 bini bugün aştık"

"Emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu Bursa'da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Aramızdaki bu gönül bağından aldığımız güçle önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz, ardından ülkemizi dünyaya yükselteceğiz.

Eğitimde ana okuldan liseye çeşitli ilçelerimize 127 yatırımı bugün açıyoruz. Mudanya Üniversitemizin de fakülte ve araştırma birimlerini bu eğitim öğretim yılında faaliyete açıyoruz.

Sağlıkta, ilçelerimizde yapımı tamamlanan tesislerimizin, adalette adliye binalarımızın açılışlarını da bugün yapıyoruz.

"Kuraklığa çare baradır"

DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

20 yılda 80 milyar liralık yatırım

Ayrıca özel sektörümüz ve kamu yatırımlarıyla 30 milyar TL'yi bulan bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Bakanlıklarımıza, iş dünyamıza teşekkür ediyorum. 14 milyar TL'lik yeni yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Son 20 yılda Bursa'ya 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Sosyal yardımlarda Bursalı kardeşlerimize 7.2 milyar TL'lik kaynak aktardık. 86 adet sağlık tesisi de yaptık. Durmak yok, yola devam. TOKİ eliyle Bursa'da 25 bini aşkın konutu hayata geçirdik.

Bursa'da riskli yapı olarak belirlediğimiz 15 bine yakın yapının kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'daki tarihi çarşı ve Hanlar bölgesine de hak ettiği tarihi siluetini teslim edeceğiz.

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz.

Uludağ alan başkanlığı kuruluyor

Uludağ Alan Başkanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık.