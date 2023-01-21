BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu

Hatay'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu

Suriye merkezli bir deprem yaşandı. Sınıra yakın bölgede gerçekleşen deprem Hatay'da da hissedildi.

Abone ol

Hatay deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Suriye merkezli bir deprem yaşandı. Sınıra yakın bölgede gerçekleşen depremin ardından Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. 21 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. Son dakika Hatay deprem büyüklüğü ve merkez üssü de paylaşıldı!

21 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesinde paylaşılan sarsıntının ardından Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları şehrin sakinleri ve çevre iller tarafından araştırılıyor. Suriye merkezli deprem gündemdeki yerini aldı. İşt

21 Ocak bugün Saat 16.31'de meydana gelen depremin bilgileri şöyle:

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Talkalakh, Humus (Suriye) - [115.75 km] Yayladağı (Hatay)

Tarih:2023-01-21

Saat:16:31:59 TSİ

Derinlik:21.33 km

ÖNCEKİ HABERLER
Sahte polis oyunuyla yaşlı adamın 900 bin lirasını dolandırdı
Sahte polis oyunuyla yaşlı adamın 900 bin lirasını dolandırdı
Akşener seçim milat olacak diyerek seslendi: 1923’ün kıymetini bilmezsek, 2023’ü kaybederiz!
Akşener seçim milat olacak diyerek seslendi: 1923’ün kıymetini bilmezsek, 2023’ü kaybederiz!
Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu teşekkür etti
Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu teşekkür etti
Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Erdoğan için destek istedi
Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Erdoğan için destek istedi
'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldı 4 gündür haber yok
'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldı 4 gündür haber yok
Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklaması! 14 Mayıs gelince, ‘Yeter, söz milletin' olacak
Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklaması! 14 Mayıs gelince, ‘Yeter, söz milletin' olacak
MHP lideri Bahçeli'den İsveç'e sert tepki: Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık tertip sabır taşını çatlattı
MHP lideri Bahçeli'den İsveç'e sert tepki: Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık tertip sabır taşını çatlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 bini aştık' dedi Bursa'da projeleri açtı kuraklığa çareyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 bini aştık' dedi Bursa'da projeleri açtı kuraklığa çareyi söyledi
Aboubakar resmen Beşiktaş'ta! Dev transferin maliyeti belli oldu
Aboubakar resmen Beşiktaş'ta! Dev transferin maliyeti belli oldu
Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!
Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!
10 ilde FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
10 ilde FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan
3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan