Hatay'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu

Suriye merkezli bir deprem yaşandı. Sınıra yakın bölgede gerçekleşen deprem Hatay'da da hissedildi.

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Hatay deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Suriye merkezli bir deprem yaşandı. Sınıra yakın bölgede gerçekleşen depremin ardından Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. 21 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor. Son dakika Hatay deprem büyüklüğü ve merkez üssü de paylaşıldı!

21 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesinde paylaşılan sarsıntının ardından Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları şehrin sakinleri ve çevre iller tarafından araştırılıyor. Suriye merkezli deprem gündemdeki yerini aldı. İşt

21 Ocak bugün Saat 16.31'de meydana gelen depremin bilgileri şöyle:

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Talkalakh, Humus (Suriye) - [115.75 km] Yayladağı (Hatay)

Tarih:2023-01-21

Saat:16:31:59 TSİ

Derinlik:21.33 km