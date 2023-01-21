BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  POLİTİKA

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Erdoğan için destek istedi

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Hasan Damar seçimlerde Erdoğan için destek istedi

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

Abone ol

Seçimlere az bir süre kala Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, kazanımların kaybedilmemesi adına seçimlerde Erdoğan için destek istedi.

"Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz"

Sosyal medya hesabından "değerli dava arkadaşlarıma mesajımdır" diyerek video paylaşan Damar, "Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Ülkemiz bir çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de var. Bunları da görmemiz lazım; ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi. başörtü meselesini gündemden kalkması gibi. Bütün bunları yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanını desteklemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kitabını yazdı herkesi uyardı genç kadın avukat herkesi şoke etti sosyal medya pozları dikkat çekti
Foto Galeri Kitabını yazdı herkesi uyardı genç kadın avukat herkesi şoke etti sosyal medya pozları dikkat çekti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldı 4 gündür haber yok
'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldı 4 gündür haber yok
Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklaması! 14 Mayıs gelince, ‘Yeter, söz milletin' olacak
Kılıçdaroğlu’ndan seçim tarihi açıklaması! 14 Mayıs gelince, ‘Yeter, söz milletin' olacak
MHP lideri Bahçeli'den İsveç'e sert tepki: Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık tertip sabır taşını çatlattı
MHP lideri Bahçeli'den İsveç'e sert tepki: Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık tertip sabır taşını çatlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 bini aştık' dedi Bursa'da projeleri açtı kuraklığa çareyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 bini aştık' dedi Bursa'da projeleri açtı kuraklığa çareyi söyledi
Aboubakar resmen Beşiktaş'ta! Dev transferin maliyeti belli oldu
Aboubakar resmen Beşiktaş'ta! Dev transferin maliyeti belli oldu
Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!
Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!
10 ilde FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
10 ilde FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan
3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan
İsveç'teki skandala bir tepki de Çavuşoğlu'ndan geldi!
İsveç'teki skandala bir tepki de Çavuşoğlu'ndan geldi!
Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı
Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı
Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı
Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı
Hakan Bayrakçı bomba kulis paylaştı önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu
Hakan Bayrakçı bomba kulis paylaştı önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu