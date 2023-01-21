BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldı 4 gündür haber yok

'Yürüyüş yapacağım' diyerek evden ayrıldı 4 gündür haber yok

İstanbul’dan, Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen ve 4 gün önce ‘Yürüyüş yapacağım’ diyerek evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan 41 yaşındaki Muhtar Azası Özkan Yılmaz’ı arama çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, özel şoför olarak çalışan ve İstanbul Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde muhtar azası olan Özkan Yılmaz, 12 Ocak günü Karasu ilçesine geldi.

17 Ocak'ta komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağını belirterek Yalı Mahallesi’nde bulunan evinden ayrılan Yılmaz, kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine Yılmaz’ın bulunabilmesi için ekipler harekete geçerek, ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

Dördüncü günde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK-18) Özel Timi adı verilen su altı ve su üstü arama kurtarma dalgıç timi ve Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı da denizde ve karada arama faaliyetlerini sürdürüyor. Dün bölgeye gelen Akçakoca Kolluk Destek Timi de çalışmalara katıldı. Yılmaz ile alakalı henüz bir ize rastlanılamadı.

Kafasını dinlemek için Karasu’ya gideceğini söylemiş

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Yaldız ve İstanbul ilindeki bazı arkadaşları Yılmaz ailesine destek için çalışmaların devam ettiği Karasu ilçesine geldi. Muhtar Hasan Yaldız, "Özkan çalışma arkadaşım. Salı günü saat en son 09.00 gibi burada görülmüş ve o saat itibarıyla bir daha kendisinden haber alınamamış. Ailesine destek amaçlı geldik buraya. Sağ olsun buradaki tüm ekipler elinden gelen gayreti gösteriyor. İnşallah sağ salim çıkacak meydana, dileğimiz bulunması. Cumartesi günü AFAD ile ilgili bir toplantımız vardı. Kendisiyle görüştüğümde katılamayacağını, iki gün kafasını dinlemek için Karasu’ya geldiğini söyledi. Pazar günü en son görüştük, şakalaştık. Son konuşmamız o olmuştu" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP lideri Bahçeli'den İsveç'e sert tepki: Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık tertip sabır taşını çatlattı
MHP lideri Bahçeli'den İsveç'e sert tepki: Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık tertip sabır taşını çatlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 bini aştık' dedi Bursa'da projeleri açtı kuraklığa çareyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan '120 bini aştık' dedi Bursa'da projeleri açtı kuraklığa çareyi söyledi
Aboubakar resmen Beşiktaş'ta! Dev transferin maliyeti belli oldu
Aboubakar resmen Beşiktaş'ta! Dev transferin maliyeti belli oldu
Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!
Haluk Levent siyasete mi giriyor? Adaylık iddialarına flaş cevap!
10 ilde FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
10 ilde FETÖ operasyonu: 9 tutuklama
3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan
3 yıldır hiç bir haber, iz yok... Otizmli İbrahim hala kayıp ailesi perişan
İsveç'teki skandala bir tepki de Çavuşoğlu'ndan geldi!
İsveç'teki skandala bir tepki de Çavuşoğlu'ndan geldi!
Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı
Kavgayı ayırmaya çalışan esnafa tüplü saldırı
Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı
Kendisini polis, savcı gibi unvanlarla tanıtarak bir kişiyi 900 bin lira dolandırdı
Hakan Bayrakçı bomba kulis paylaştı önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu
Hakan Bayrakçı bomba kulis paylaştı önce İmamoğlu sonra Kılıçdaroğlu
İstanbul'da 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak, önlemlerinizi alın!
İstanbul'da 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak, önlemlerinizi alın!
Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklamalar: Altılı masa ucube bir teklifte bulundu!
Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklamalar: Altılı masa ucube bir teklifte bulundu!