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Sahte polis oyunuyla yaşlı adamın 900 bin lirasını dolandırdı

Sahte polis oyunuyla yaşlı adamın 900 bin lirasını dolandırdı

İstanbul'da 76 yaşındaki yaşlı bir adam telefonda kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 900 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcı İstanbul'da tutuklandı.

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İstanbul Pendik'te kendisini polis-savcı olarak tanıtıp bir emekliyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Pendik'te 76 yaşındaki emekli E.K, evine gelen ve kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişiye 900 bin lirayı teslim etti. Dolandırıldığını anlayan E.K'nin ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Bahattin İ'nin, müştekinin evine giderek parayı alan kişi olduğu anlaşıldı.

Zanlının parayı almak için eve geldiği anlar görüntülendi.

8 suç kaydı çıktı 

Esenyurt ilçesinde gözaltına alınan zanlının 8 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bahattin İ, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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