Akşener seçim milat olacak diyerek seslendi: 1923’ün kıymetini bilmezsek, 2023’ü kaybederiz!

Gelecek seçimlerin milat olacağını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "1920'nin kıymetini bilemedik 2020'yi kaybettik. 1923'ün kıymetini bilmezsek 2023'ü kaybederiz" dedi. Vatandaşlara seslenen Akşener, "Zalimin elinden çekici birlikte alalım. Çünkü saray onlarınsa sandık bizimdir. Zulüm onlarınsa mayıslar bizimdir" dedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada seçime yönelik açıklamalarda bulundu.

Seçimin bir milat olacağını söyleyen Akşener, "1920'nin kıymetini bilemedik 2020'yi kaybettik. 1923'ün kıymetini bilmezsek 2023'ü kaybederiz. Bir yere iyilik gelirse bütün ülkeye ulaşır. Allah’ın teveccühü ile ilk seçimde tüm ülkeye ulaşacak. 14 Mayıs bunun miladı olacak. Kurtla öldüren çobanla yiyen sahibiyle ağlayanlara hep birlikte hep bir ağızdan "yeter söz milletindir" diyeceğimiz mukaddes bir milat olacak. Çünkü saray onlarınsa sandık bizimdir. Zulüm onlarınsa mayıslar bizimdir." dedi.

Akşener'in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Önümüzde bir çöl var, aşmalıyız diyen. Karşımızda bir dağ var, delmeliyiz diyen tüm dava arkadaşlarıma selam olsun. Güçlü, zengin bir Türkiye yürüyüşünü ez cümle kutlu iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlattık. Daha önce söylemiştim, İYİ Parti'yi evladını doyurmaya çalışan analar, asgari ücretle çalışan emekçilerimiz kurdu, İYİ Parti'yi AK Parti'de dayısı olmadığı için atanamayan, üniversiteden mezun olup iş bulamayan gençler kurdu. Oyun çağında tacize tecavüze uğrayan çocuklar kurdu. İYİ Parti'yi Kürtler, Zazalar kurdu! Onlar kurdu biz sadece tabelaları astık.

"Diyarbakır bizlere kollarını açtı"

Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bizlere kollarını açtı. Milletimizin bastırılan sesini duyurmak için yanımdasınız. Zulme ve baskılara rağmen yanımdasınız.

Ben buraya boş sözler, kürsüden şov yapmak için gelmedim. Bu terelerde maral olmaya marazları kovmaya geldim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Bir şeref sözü bir Meral sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya geldim. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Düşmanlar barışır kan kardeşler kucaklaşır.

"Bugün bayrak şuursuzların eline kalmıştır"

Bugün gök gri, tarla boş. Her daim gülen insanımız artık gülümseyemiyor. Günü nasıl bitireceğini düşünüyor. Devletimizin başında dertleri görmezden, duymazdan gelen bir iktidar var. Kendini ağa milletimizi de maraba gören çirkin bir zihniyet var. Bugün mukaddesatımız fasıkların eline düşmüştür. Bugün ahlak arsızların diline düşmüştür. Bugün bayrak şuursuzların eline kalmıştır. Bugün artık ülkemizde Türk-Kürt yok sağcı-solcu yok. Bugün artık AK Parti ve diğerleri var.

Bugün Türkiye’de karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde et aldı diyen ilkokulda okuyan çocuklar var. Kasaptan 3 parça pirzolayı çocuğuna hediye alan anneler var.

Kardeşlerini anlatıyorsun, yeğenlerini anlatıyorsun ama 5000 bin dolarlık kıyafet giyen tuhaf sakallı, pudracılar var. Arabasıyla, teknesiyle fotoğraf çektirip gencecik çocuklarımızın gözüne sokan saygısız nesiller var. Bir yandan zulümle abad olacağını sanan vesayetçiler diğer yanda zulümden bıkmış koskoca millet var.

"Herkesi acıda eşitlediler"

Sayın Erdoğan ve arkadaşları yolsuzluğu, yoksulluğu bitirmek için demokrasi trenine binmişti ama ne oldu işlerine gelen ilk durakta indiler. Milleti eşitleyeceğiz demişlerdi ama ne oldu milletimizi haksızlıkta mutsuzlukta eşitlediler. Herkesi acıda eşitlediler.

Acıda, zulümde, yoklukta, eziyette eşitlendik ama her şeye rağmen biliyoruz ki yaralarımızın merhemi var. Çanakkale'de, Sakarya'da, 1923'te ışıl ışıl bir hayali kurarken o merhemi bulduk. 2023'de de o merhemi bulacağız. Devletimizi vasatlığa götüren bu ucube sistemi değiştireceğiz.

Soframızdan, vatandaşlığımızdan, hakkımızdan, insanlıktan çaldılar. Gün hırsızlardan hesap sorma günüdür.

Tehditle baskıyla korkuyla aramıza gireceklerini sandılar yanıldılar. Bizi birbirimize düşürüp koltuklarına tutunacaklarını sandılar ama çok yanıldılar. Biz bu çarpık düzeni değiştirecek vizyona sahibiz. Biz 85 milyon için umudu kalıca hale getirecek tek siyasi partiyiz. İftiraları, dümenleri, yalanları boşa çıkardık.

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"Bayram sofrasını elimizden aldılar"

Benim bir hayalim vardı Türkiye'de bayram sofrası kurmak. Her yerde aynıdır bu bayram sofrası. O sofra büyük bir sofradır. Sofrada ne varsa herkesin elini uzatıp alabileceği bir mesafede eşit bir şekildedir. herkes vardır, o sofrada Türkiye vardır, eşittir, birliktelikte eşittir. O bayram sofrasını elimizden aldılar and olsun ki o sofrayı beraber kuracağız.

Bu ülke nevruzundan baharından koparılmış. 1920'nin kıymetini bilemedik 2020'yi kaybettik. 1923'ün kıymetini bilmezsek 2023'ü kaybederiz.

Akılda buluşmuş, ateşin üstünden birlikte atlayabilen bir millet. Ne kimsenin örsü oldum ne de başkasının çekici olmaya razı geldim. Gelin o zalimin elinden çekici birlikte alalım.

Kardeşliğin demirini bilirlikte dövelim. Bir yere iyilik gelirse bütün ülkeye ulaşır. Allah’ın teveccühü ile ilk seçimde tüm ülkeye ulaşacak. 14 Mayıs bunun miladı olacak. Kurtla öldüren çobanla yiyen sahibiyle ağlayanlara hep birlikte hep bir ağızdan "yeter söz milletindir" diyeceğimiz mukaddes bir milat olacak. Çünkü saray onlarınsa sandık bizimdir. Zulüm onlarınsa mayıslar bizimdir.