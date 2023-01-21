Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Yapılan kontroller sonucu birinin terör örgütü El-Kaide üyesi olduğu tespit edildi.

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MSB, sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü El-Kaide üyesi olmak üzere 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi."