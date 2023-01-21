Kılıçdaroğlu, İsveçli politikacının Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te politikacı Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Saldırıyı lanetleyen Kılıçdaroğlu "Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez" dedi.

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Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemini gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Nefret suçunun zirvesi"

Skandal olayı "nefret suçunun zirvesi" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "İsveç'in başkenti Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum." dedi.

Ne oldu?

Aşırı sağcı Danimarka- İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı.

Dışşileri Bakanlığı, skandal eyleme çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.