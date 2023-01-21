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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı sonrası AK Parti'den açıklama geldi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı sonrası AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, İsveç polisinin koruması altında Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

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İslam düşmanı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç polisinin koruması altında Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Paludan, Türk Büyükelçiliği önünde Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür de açtı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te yaşanan bu skandal olayın ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. 

İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur.

Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir. İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir.

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