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Galatasaray - Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.Abone ol
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
GALATASARAY 0-0 ANTALYASPOR (CANLI YAYIN)
İLK 11'LER:
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
ANTALYASPOR: Helton, Floranus, Soner, Adriano, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Ömer, Nakajima, Veysel.
STAT: Nef Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1