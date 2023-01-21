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Galatasaray - Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Antalyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY 0-0 ANTALYASPOR (CANLI YAYIN)

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

ANTALYASPOR: Helton, Floranus, Soner, Adriano, Güray, Mehmedi, Ufuk, Larsson, Ömer, Nakajima, Veysel.

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

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