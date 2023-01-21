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İsveç'te PKK/YPG destekçileri, yine Erdoğan'ı hedef aldı!

İsveç'te PKK/YPG destekçileri, yine Erdoğan'ı hedef aldı!

İsveç'te, bölücü terör örgütü PKK/YPG destekçileri Erdoğan'ın maketi üzerinden yeni bir provokasyona girişti. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdılar.

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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü destekçilerinin, Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklanın başını ipte sallandırdıkları, Erdoğan'a benzetilen bir diğer kuklanın eline de terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçası tutturdukları görüldü.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Medbargare Platsen bölgesine kadar yürüdü.

Erdoğan'a benzetilen maketi ayaklarından asmışlardı

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

İsveç'te örgütlenen pkk/ypg'nin ilk provokasyonu

ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Başkan Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

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