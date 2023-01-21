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Al Nassr'ın sıradaki hedefi: Mesut Özil

Al Nassr'ın sıradaki hedefi: Mesut Özil

Kadrosuna Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu katarak ses getiren Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Başakşehir forması giyen Mesut Özil'i de gündemine aldı.

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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı yaptığı yıldız transferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

Al Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu rekor bir maaş ücretiyle kadrosuna katarken, kadrosunda David Ospina, Luiz Gustavo ve Anderson Talisca gibi önemli isimler yer alıyor.

Al Nassr Mesut Özil'in peşinde

Suudi Arabistan ekibi, yeni bir yıldız transferi için gözünü Süper Lig'e dikti. Al Nassr, Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mesut Özil'i yeni hedef olarak belirledi.

Başarılarla dolu kariyere sahip olan yıldız oyuncuyu, Al Nassr taraftarları da takımlarında görmek istiyor.

Ronaldo ile yeniden beraber oynayabilirler

Arabistan takımının yöneticileri ise Mesut Özil transferini gerçekleştirerek Real Madrid'de birlikte forma giydikleri Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Sakatlıktan döndü

Uzun bir sakatlık sürecini atlatarak tam 125 gün aradan sonra Fatih Karagümrük ile oynanan Türkiye Kupası maçında 61 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu, takımı Başakşehir ile bu sezon 4 maçta forma giydi.

Sezon başında Fenerbahçe'den turuncu lacivertli takıma transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 4 maçın 3'ünde oyuna sonradan dahil oldu.

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