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Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti

Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Kasımpaşa'nın golünü 16. dakikada Yasin Özcan kaydederken Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 48. dakikada Aleksic, 90+9. (P) dakikada Deniz Türüç ve 90+11. dakikada Szysz'den geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37'ye yükseltirken Kasımpaşa, 19 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. 

Kasımpaşa: 1 - Medipol Başakşehir: 3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Sadık Çiftpınar, Donk, Yasin Özcan (Dk. 80 Berat Kalkan), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 60 Aytaç Kara), Ben Ouannes, Celina (Dk. 74 Ahmet Emin Engin), Fall, Bahoken

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Caiçara), Duarte, Ahmed Touba, Lima (Dk. 80 Szysz), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic (Dk. 80 Mesut Özil), Berkay Özcan, Serdar Gürler, Keny

Goller: Dk. 16 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 48 Aleksic, Dk. 90+9 Deniz Türüç (Penaltıdan), Dk. 90+11 Szysz (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Ben Ouannes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 36 Hajradinovic, Dk. 85 Berat Kalkan, Dk. 90+7 Aytaç Kara, Dk. 90+11 Eysseric, Sadık Çiftpınar (Maçın ardından) (Kasımpaşa), Dk. 72 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

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