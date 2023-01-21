Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız." dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Antalyaspor iyi mücadele etti. Günün sonunda kazanmayı biz hak ettik. 2-1 sonrası oyuna da hükmettik. Önceki maçlardaki gibi 3-1, 4-1 yapabilirdik, maçı erken bitirebilirdik."

"12 maçı tek başıma kazanmadım"

"12 maçı tek başıma kazanmadım. Takım, ekip, seyirci... Bir kısım seyircimizin gelmesi engellendi ama onların yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı birlikte yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur."

"İki tane çok iyi santrforumuz var"

"İki tane çok iyi santrforumuz var. Gomis'e süre veremedim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Golcülerimize daha çok top getirirsek, gol sayıları daha fazla olacaktır."

"Galatasaray üyesi olmak çok zor bir şey"

"Futbol oynarken kulübe üye olma şansı gelmişti ama aktif futbolcu olduğum için olamadım. Galatasaray üyesi olmak çok zor bir şey. Başkanımız, Ayhan Hoca ve bana söz vermişti. 11 yaşında burada futbola başladım. Hayatımın en güzel günleri burada geçti."

"Transferleri bekliyoruz"

"Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor. Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz."