İsveç gazetesi Fria Tider: Türkiye, NATO üyeliğine kesinlikle onay vermeyecek

İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan gerçekleştirdiği skandal eylem sonrası İsveç'te yayın yapan Fria Tider manşetten verdiği haberde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine kesinlikle onay vermeyeceğini söyledi.

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NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayını alması gereken İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin provokasyonlarının yaşandığı İsveç'te, örgüte ve uzantılarına ev sahipliği yapmayı yapmayı sürdürüyor.

Terör örgütüne verdiği desteğin yanı sıra şimdi de İsveç'te İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılması onayına izin vermesiyle tüm tepkilerin odağı oldu.

Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin verdiler

İslam ve Müslüman karşıtı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine yetkililer sessiz kaldı.

Sert tepki geldi

Yaşanan skandal olayın ardından tüm Türkiye'den İsveç'e net ve sert tepki geldi.

Bu tepkilerin ise farkında olan bir gazete olayı manşetine taşıdı.

"Türkiye NATO üyeliğine kesinlikle izin vermeyecek"

İsveç'te yayın yapan Fria Tider gazetesi, yaşanan son olaydan sonra Türkiye'nin İsveç’in NATO’ya girişine kesinlikle onay vermeyeceğini söyledi.

"NATO üyeliği kapıları kapandı"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "İsveç'in NATO üyelik başvurusu bu şartlar altında meclis grubumuz tarafından onaylanamayacak." sözlerini habere taşıyan gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk milletinin buna müsamaha göstermeyeceği" sözleriyle birlikte NATO üyeliği kapılarının kapandığını haberleştirdi.