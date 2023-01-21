BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  DÜNYA

İsveç gazetesi Fria Tider: Türkiye, NATO üyeliğine kesinlikle onay vermeyecek

İsveç gazetesi Fria Tider: Türkiye, NATO üyeliğine kesinlikle onay vermeyecek

İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan gerçekleştirdiği skandal eylem sonrası İsveç'te yayın yapan Fria Tider manşetten verdiği haberde Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine kesinlikle onay vermeyeceğini söyledi.

Abone ol

NATO üyesi olmak için Türkiye'nin onayını alması gereken İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin provokasyonlarının yaşandığı İsveç'te, örgüte ve uzantılarına ev sahipliği yapmayı yapmayı sürdürüyor.

Terör örgütüne verdiği desteğin yanı sıra şimdi de İsveç'te İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılması onayına izin vermesiyle tüm tepkilerin odağı oldu.

Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin verdiler

İslam ve Müslüman karşıtı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine yetkililer sessiz kaldı.

Sert tepki geldi

Yaşanan skandal olayın ardından tüm Türkiye'den İsveç'e net ve sert tepki geldi.

Bu tepkilerin ise farkında olan bir gazete olayı manşetine taşıdı. 

"Türkiye NATO üyeliğine kesinlikle izin vermeyecek"

İsveç'te yayın yapan Fria Tider gazetesi, yaşanan son olaydan sonra Türkiye'nin  İsveç’in NATO’ya girişine kesinlikle onay vermeyeceğini söyledi.

"NATO üyeliği kapıları kapandı"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "İsveç'in NATO üyelik başvurusu bu şartlar altında meclis grubumuz tarafından onaylanamayacak." sözlerini habere taşıyan gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türk milletinin buna müsamaha göstermeyeceği" sözleriyle birlikte NATO üyeliği kapılarının kapandığını haberleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İslam ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İslam ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İsrail ordusu, istihbarat toplamak için kullandığı İHA'ları durdurdu
İsrail ordusu, istihbarat toplamak için kullandığı İHA'ları durdurdu
Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti
Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti
İsveç'te PKK/YPG destekçileri, yine Erdoğan'ı hedef aldı!
İsveç'te PKK/YPG destekçileri, yine Erdoğan'ı hedef aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA konusu 6'lı masanın hazımsızlığının son örneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA konusu 6'lı masanın hazımsızlığının son örneği
Al Nassr'ın sıradaki hedefi: Mesut Özil
Al Nassr'ın sıradaki hedefi: Mesut Özil
Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar! MSB duyurdu
Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar! MSB duyurdu
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 9. Süper Lig maçını kazandı
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 9. Süper Lig maçını kazandı
Kılıçdaroğlu, İsveçli politikacının Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu, İsveçli politikacının Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı sonrası AK Parti'den açıklama geldi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı sonrası AK Parti'den açıklama geldi
İslam düşmanı Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktı
İslam düşmanı Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yaktı
Hatay'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu
Hatay'da korkutan deprem AFAD şiddetini duyurdu