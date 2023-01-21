Aylıklara zam geldi tüm hesaplar değişti! En düşüğü 4 bin 895 lira oldu

Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile kanundan sonra emekli maaşı alırken ölenlerin hak sahipleri için ödenen aylıklar; yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 791, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 668, yüzde 60 aylık oranı için en az 3 bin 582, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 4 bin 888 lira olarak belirlenecek.