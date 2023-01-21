Aylıklara zam geldi tüm hesaplar değişti! En düşüğü 4 bin 895 lira oldu
Yüz binler kişiyi yakından ilgilendiriyor. Aylıklara zam geldi. Emeklilerin zam oranlarının ardından, hayatını kaybeden sigortalıların geride bıraktıkları hak sahipleri için de asgari aylıklar belli oldu. Ocak ayı itibarıyla iş kazası ve mallüllük için bağlanacak bakım aylıkları da güncellenecek. İşte haberin detayları...
Emeklilerin 2023 yılında alacağı zammın belli olmasının ardından, hayatını kaybedenlerin hak sahipleri için de asgari aylıklar netleşti.
Buna göre; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından önce bağlanan ölüm aylıkları ile kanunun yürürlük tarihinden önce emekli aylığı alırken hayatını kaybedenler için yakınlarının alacağı aylıklar;
Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile kanundan sonra emekli maaşı alırken ölenlerin hak sahipleri için ödenen aylıklar; yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 791, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 668, yüzde 60 aylık oranı için en az 3 bin 582, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 4 bin 888 lira olarak belirlenecek.
Milliyet'te yer alan habere göre; Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine ödenen aylıklar ise; yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 366, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 49, yüzde 60 aylık oranı için en az 2 bin 732, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 4 bin 553 lira olarak uygulanacak.