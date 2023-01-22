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İki grubun randevusu korkunç bitti! Gözaltına alınanlar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İki grubun randevusu korkunç bitti! Gözaltına alınanlar var

İZMIR’in Buca ilçesinde iki husumetli grubun randevusunda kan aktı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Mustafa Sağolalar, İbrahim T. İle Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. akşam saatlerinde kahvehanede buluşmak için randevulaştı. Burada bir araya gelen şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Taraflar, birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı.

Bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Uğur Selimler ile tabancayla vurularak ağır yaralanan Mustafa Sağolalar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

3 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S., ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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