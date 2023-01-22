BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den Diyarbakır'da HDP'ye yeşil ışık!

Meral Akşener'den Diyarbakır'da HDP'ye yeşil ışık!

Millet İttifakı'nda HDP ile yakınlığı artıyor. Geçtiğimiz günlerde Babacan'ın "HDP ile yakın diyaloğumuz var" açıklamasının ardından bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Abone ol

Millet İttifakı üyelerinin HDP ile bu yakınlaşması dikkat çekerken ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor. Son olarak bugün Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu.

Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

HDP'ye selam durdu

Akşener'in bu sözleri büyük tepki çekerken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener için "HDP'ye selam durdu" ifadelerini kullandı.

Özalan "Meral Akşener, Diyarbakır'da HDP'ye selam durdu ve "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi silah bıraktıracaksınız? Haddinizi bilin! Meral Akşener'in gerçek yüzünü herkes görsün." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'nin teklifine Deva ve Gelecek Partisi 'evet' dedi
HDP'nin teklifine Deva ve Gelecek Partisi 'evet' dedi
Galatasaray için Rıdvan Dilmen'den olay yorum!
Galatasaray için Rıdvan Dilmen'den olay yorum!
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
İsveç gazetesi Fria Tider: Türkiye, NATO üyeliğine kesinlikle onay vermeyecek
İsveç gazetesi Fria Tider: Türkiye, NATO üyeliğine kesinlikle onay vermeyecek
İslam ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İslam ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İsrail ordusu, istihbarat toplamak için kullandığı İHA'ları durdurdu
İsrail ordusu, istihbarat toplamak için kullandığı İHA'ları durdurdu
Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti
Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti
İsveç'te PKK/YPG destekçileri, yine Erdoğan'ı hedef aldı!
İsveç'te PKK/YPG destekçileri, yine Erdoğan'ı hedef aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA konusu 6'lı masanın hazımsızlığının son örneği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA konusu 6'lı masanın hazımsızlığının son örneği
Al Nassr'ın sıradaki hedefi: Mesut Özil
Al Nassr'ın sıradaki hedefi: Mesut Özil
Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar! MSB duyurdu
Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar! MSB duyurdu
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 9. Süper Lig maçını kazandı
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 9. Süper Lig maçını kazandı