Ankara'nın göbeğinde üniversiteli gence MİT'ten geliyoruz' deyip dehşeti yaşattılar

ANKARA'da Hacettepe Üniversitesi iktisat bölümü öğrencisi Onur D., kendisini arayan bir kadın tarafından "Arkadaşın burs başvurusu yapmış mülakata gel" diye çağrıldı. Gitmeyince evinden lüks bir otomobille alındı. Aracın içinde "Parlak çocuksun, niye böyle yaşayasın" diye taciz edildi....

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Hacettepe Üniversitesi iktisat bölümü öğrencisi Onur D., geçtiğimiz 28 Temmuz'da bir dernek yetkilisi olduğunu söyleyen Arzu adlı kadın tarafından arandı. Onur D. adına arkadaşının burs başvurusunda bulunduğunu belirterek mülakata çağırdı. Hangi arkadaşının başvurduğunu soran genç, yanıt alamadı.

Siyah lüks bir araçla aldılar

Aynı gün tekrar arayan kadın, ertesi gün mülakata girecek öğrencilerin servisle alınacağını söyledi. Belirtilen yere giden Onur D. içinde biri kadın 3 kişinin olduğu siyah lüks bir araç ile alındı. Araçtakileri kendisi gibi öğrenci sanan Onur D.'ye bu kişiler okuluyla ilgili sorular sordu.

MİT'ten geliyoruz, bize yardımcı ol

İddiaya göre, araçtakilerden biri, "Zor durumda olduğunu biliyoruz. MİT'ten geliyoruz" dedi. Şüphelenen genç, kimlik görmek istedi. Aracın perdelerini kapatıp, "Parlak çocuksun, niye böyle yaşayasın. Bizim imkânımız çok. Ailene yardım edersin, bize yardımcı olacaksın. Biz de sana olacağız, bize güzellik yapacaksın, biz de sana yapacağız" diye konuştu.

Biraz takılıp mülakat yapacağız

Durumdan rahatsız olan Onur D. teklifleri reddederek gitmek istedi. Bu kez de, "Bizimle geleceksin. Biraz takılıp mülakat yapacağız, sonra ne istersen misliyle veririz" cevabı aldı. Onur D. bırakmazlarsa bağıracağını söyleyince araçtan indirildi.

Taciz, tehdit ve şantaj

Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Onur D., 5 kişi tarafından alıkonulduğunu, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişilerin kendisine taciz, tehdit ve şantajda bulunduğunu kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.