Ali Erbaş 35 bin TL emekli maaşı, 882 bin TL ikramiye alacak! Müftülerin emekli maaşı ne kadar?
Cumhurbaşkanlığı seçimini, muhalefetin adayının kazanması durumunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dahil, üst düzel bürokratların da görev süresi sona erecek. Ali Erbaş'ın emekli olması durumunda alacağı emekli maaşı ve ikramiye belli oldu.
EYT'liler düşük emekli maaşı sürpriziyle başa çıkmaya çalışırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın emekli olması durumunda alacağı maaş tartışma konusu oldu. 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerde cumhurbaşkanlığını Altılı Masa adayının kazanması durumunda Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı dahil üst düzey bürokratların tamamının görevi sona erecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, emekli olduğu takdirde büyük bir emekli ikramiyesi ve çalışan uzman doktorların aldığı maaştan çok daha fazla emekli maaşı olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı; emekli olmak isteyen personeline yönelik emekli maaş ve ikramiye tutarlarını gösteren tablo hazırladı ve personelle paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı, Başkan Yardımcıları, üst düzey Diyanet Bürokratları, ve müftülerin emekli olması durumunda alacakları maaşlar belli oldu.
Hazırlanan tabloya göre Diyanet’te 40 yıl görev yapmış Diyanet İşleri Başkanına, emekli olması durumunda 35 bin lira emekli maaşı, 882 bin lira da emeklilik ikramiyesi ödenecek. 1981’de üniversite öğrencisiyken imamlık yapmaya başlayan Başkan Ali Erbaş’ın, görevde 40 yılı tamamladığı biliniyor.
İlk altı ay için geçerli tabloya bakın
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz imzasıyla 18 Ocak’ta Diyanet’in ilgili birimlerine “Emekli maaşı, ikramiyeler ile hizmet borçlanması tutarları” konulu yazı gönderildi. Söz konusu tabloda “1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 arasında geçerli emekli maaş ve ikramiyeler ile borçlanma tutarlarının gösterildiği” belirtildi.