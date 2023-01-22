Ali Erbaş 35 bin TL emekli maaşı, 882 bin TL ikramiye alacak! Müftülerin emekli maaşı ne kadar?

EYT'liler düşük emekli maaşı sürpriziyle başa çıkmaya çalışırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın emekli olması durumunda alacağı maaş tartışma konusu oldu. 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerde cumhurbaşkanlığını Altılı Masa adayının kazanması durumunda Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı dahil üst düzey bürokratların tamamının görevi sona erecek. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, emekli olduğu takdirde büyük bir emekli ikramiyesi ve çalışan uzman doktorların aldığı maaştan çok daha fazla emekli maaşı olacak.