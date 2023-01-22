İBB Başkanı İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna çıkmasına yönelik, Sabah yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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"Altılı Masa'daki aday yarışı artık sokağa da indi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, defalarca kendisini "Dilimde tüy bitti" diye uyaran genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na inat, "Ben de adayım" diyerek yeniden Anadolu turuna çıktı." ifadelerini kullanan Sabah yazarı Mahmut Övür, altılı masada işlerin daha da karıştığını iddia etti. Övür şunları kaydetti:

CHP'liler, daha doğrusu CHP içindeki "Kemalciler" şaşkın, buna karşı Ekremciler ve İP'liler bayram havasında.

Bu kavganın bitmediği belliydi. Akşener'in Saraçhane operasyonu, siyasi afiş çıkartması İmamoğlu'nun Anadolu turuyla sokağa yansıyor ve bir adaylık mücadelesine dönüyor.

Öyle ki CHP'liler beklese de İmamoğlu, Daday'da tek satır Kılıçdaroğlu'ndan söz etmiyor. Sadece kendisini anlatıyor:

"Şimdi ben hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin, milletimizin, bütün milletimizin kalbine girmek istiyorum. Bütün partilerin oyunu aldım. 'Allah'ım' diyorum, 'en mutlu insanım'."

Kılıçdaroğlu kıskandı mı bilmiyorum, İmamoğlu şarkı bile hazırlatmış.

"İmamoğlu halkın yürekli sesi, Eğilmez başı, Gençlere örnek..."

Bu tablo Altılı Masa'da işlerin daha da karıştığını gösteriyor. Bu yüzden seçim tarihi açıklanmasına rağmen aday açıklanamıyor.

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