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Feci halde bulundu! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Feci halde bulundu! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı

KAYSERI'nin Melikgazi ilçesinde bir bankın yanında erkek cesedi bulundu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen talihsiz adamın oğlu, "Babamı yerden kaldırın" diye feryat etti.

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Edinilen bilgiye göre bir bankın yanında H.İ.Ö.'nün hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.İ.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

"Babamı yerden kaldırın"

Öte yandan acı haberi alan H.İ.Ö.'nün yakınları olay yerine geldi. Talihsiz adamın oğlunun babasının cansız bedenine sarılarak "Kaldırın yerden babamı" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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