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Asya'nın en zengin ikinci kişisine şok! Servetinin yüzde 93'ünü kaybetti

Asya'nın en zengin ikinci kişisine şok! Servetinin yüzde 93'ünü kaybetti

Son birkaç yıl, Çin'deki süper zenginler, özellikle de emlak piyasasında servetlerini inşa edenler için pek iyi geçmedi. Bir zamanlar Asya kıtasının en zengin ikinci kişisi olan Çinli milyarder Hui Ka Yan, servetinin yüzde 93'ünü kaybetti.

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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre emlak şirketi China Evergrande'nin başkanı Hui Ka Yan'ın servetinin net değeri yüzde 93 düştü. 

Bloomberg, bir zamanlar Asya'nın en zengin ikinci kişisi olan Hui'nin servetinin 2017'deki zirvesi olan 42 milyar dolardan yaklaşık 3 milyar dolara düştüğünü belirtti.

Evlerini ve özel jetlerini satmak zorunda kaldı

Evergrande, 300 milyar dolarlık yükümlülüğüyle Çin'in emlak sorunlarının merkezinde yer alıyor. Hui, kişisel servetini güç durumdaki şirketini desteklemek için kullandı evler ve özel jetlerini sattı. Ancak bu da yeterli olmadı.

Evergrande'nin yaklaşık 200.000 çalışanı var, 2020'de 110 milyar dolardan fazla satış yaptı ve 280'den fazla şehirde 1.300'den fazla siteye sahip.

Evergrande, alacaklılara, tedarikçilere ve yatırımcılara geri ödeme yapmak için aylarca nakit toplama çabasının ardından Aralık 2021'de ABD doları tahvillerini temerrüde düşürdü.

Geçen yıl, firma ön borç yeniden yapılandırma planını sunamadı ve bu da geleceği hakkında daha fazla endişeye yol açtı.

Analistler, Evergrande'nin çöküşünün Çin'in emlak piyasası için daha geniş riskleri tetikleyerek ev sahiplerine ve daha geniş finansal sisteme zarar verebileceğinden uzun süredir endişe duyuyorlar.

Musk da 182 milyar kaybetti

Ancak son zamanlarda büyük bir servet kaybı yaşayan tek kişi Hui değil. Geçen ay Bloomberg'e göre Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, son 1 yılda 182 milyar dolarlık servetini kaybeden ilk kişi oldu.

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