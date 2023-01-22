Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Katilleri 4 ay sonra...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Cinayetle ilgili her şeyi bildiklerini söyleyen CHP lideri 4 ay sonrasını işaret etti.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'sözümdür' dedi ve şunları kaydetti:

"Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."