Akaryakıt istasyonuna kalaşnikoflu saldırı! Olay yerinde bulundu
ADANA’da bir kişi akaryakıt istasyonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Saldırıda istasyonun marketinde kasiyer olarak çalışan bir kişi öldü.Abone ol
Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kalaşnikof ile istasyona gelerek hedef gözetmeden ateş açıp olay yerinden kaçtı. Akaryakıt istasyonundaki markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Demir (58) açılan ateş sonucunda yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede delil çalışması yapan polis ekipleri, uzun namlulu silaha ait 26 adet boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.