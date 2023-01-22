BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akaryakıt istasyonuna kalaşnikoflu saldırı! Olay yerinde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akaryakıt istasyonuna kalaşnikoflu saldırı! Olay yerinde bulundu

ADANA’da bir kişi akaryakıt istasyonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Saldırıda istasyonun marketinde kasiyer olarak çalışan bir kişi öldü.

Abone ol

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kalaşnikof ile istasyona gelerek hedef gözetmeden ateş açıp olay yerinden kaçtı. Akaryakıt istasyonundaki markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Demir (58) açılan ateş sonucunda yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede delil çalışması yapan polis ekipleri, uzun namlulu silaha ait 26 adet boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'ın 4 adayı var! Abdullah Gül bombası...
Ali Babacan'ın 4 adayı var! Abdullah Gül bombası...
Ankara'nın göbeğinde üniversiteli gence MİT'ten geliyoruz' deyip dehşeti yaşattılar
Ankara'nın göbeğinde üniversiteli gence MİT'ten geliyoruz' deyip dehşeti yaşattılar
Feci halde bulundu! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı
Feci halde bulundu! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı
Annem karne hediyesi olarak bana et aldı! İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü gazete manşetleri..
Annem karne hediyesi olarak bana et aldı! İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü gazete manşetleri..
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Katilleri 4 ay sonra...
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş açıklaması: Katilleri 4 ay sonra...
Asya'nın en zengin ikinci kişisine şok! Servetinin yüzde 93'ünü kaybetti
Asya'nın en zengin ikinci kişisine şok! Servetinin yüzde 93'ünü kaybetti
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası
Son seçim anketi bomba! Kararsızlar kararını verdi aradaki fark büyük açıldı
Son seçim anketi bomba! Kararsızlar kararını verdi aradaki fark büyük açıldı
İki grubun randevusu korkunç bitti! Gözaltına alınanlar var
İki grubun randevusu korkunç bitti! Gözaltına alınanlar var
Eskiden ücretsizdi şimdi marketler stokluyor! Kilosu 50 liradan satılıyor
Eskiden ücretsizdi şimdi marketler stokluyor! Kilosu 50 liradan satılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı
Ay'a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
Ay'a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi