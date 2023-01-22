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Böylesi daha önce hiç söylenmedi! Ünlü profesörün büyük İstanbul depremi sözleri olay oldu

Böylesi daha önce hiç söylenmedi! Ünlü profesörün büyük İstanbul depremi sözleri olay oldu

Büyük İstanbul depremi için uyarılar sürerken ünlü deprem profesörü Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı yorumla şaşkına çevirdi.

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 Ünlü deprem profesörü Övgün Ahmet  Ercan İstanbul depremi hakkında alışılagelmişin dışında değerlendirmelerde bulundu. 

Ercan, yapılan 'uyarıların' toplumda korkuya sebep olduğunu söyledi. Büyük İstanbul depremi için uzmanlar her defasında 'hazırlıklı olun' uyarısında bulunuyor.

 "Daha çok beklersiniz"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Ercan şu ifadeleri kaydetti:

Depremciler! İstanbul Depremini daha çok beklersiniz. Şaşırmayın! Ancak ömrünüz yetmez. “Her an büyük deprem olabilir” diye diye, 24 yıl toplumu korku ortamında yaşatıp, tin(ruh) durumunu bozdunuz….Her an bir türlü gelmedi….Geldiğini de göremeyeceksiniz...

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