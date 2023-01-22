Weghorst, Beşiktaş'a laf etti: Memnun değil, şikayetçiydim

Manchester United'dan teklif gelince Beşiktaş'tan apar topar ayrılan Wout Weghorst yine dikkat çekici sözler söyledi. Weghorst, Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun olmadığını ifade etti.

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı ekipteki memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Hollandalı yıldız golcü, Sky Sports'a verdiği demeçte transfer sürecini anlattı.

"Şikayetçiydim"

Manchester United için menajerinden haber beklediğini ifade eden Weghorst, "Telefon gelmeden önce menajerimle mesajlaşıyordum. Açıkçası Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim ve dürüst olmak gerekirse şikayetçiydim." diye konuştu.

Manchester United formasıyla ilk maçına Crystal Palace karşısında çıkan 30 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta görev yaptı ve 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Burnley, sözleşmenin erken feshi nedeniyle Weghorst için Beşiktaş'a 2.8 milyon euro'luk ödeme yapmıştı.