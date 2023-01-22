Seksi kıyafetler alıp Davos'a gitti, eskort "zengin" oldu! Hepsini bir gecede kazandı
Dünya Ekonomi Forumu için Almanya'dan İsviçre'nin Davos kasabasına giden eskort "memnun" ayrıldı. "Salome Balthus" lakabına sahip kadın bir gecede kazancını söyledi, açıklamaları gündem oldu. "Paradan fazlasını verdiler"
Dünya Ekonomi Forumu hafta içi Davos'ta VIP'lerin katılımıyla gerçekleşti. Eskortluk yapan bir kadın sadece o konferansa katılmak için İsviçre'ye gitti... 39 yaşındaki kadın Davos'ta yaşadıklarını anlattı, açıklamaları gündem oldu!
İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu üst düzey yetkili, siyasetçi ve kanaat önderlerinin katılımıyla bu hafta tamamlandı.
Küresel iklim krizinden, Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok konunun gündeme geldiği etkinlikten sonra Almanya’dan bölgeye sadece bu etkinlikte para kazanmak için gelen “Salome Balthus” lakaplı eskort Alman Bild gazetesine konuştu.
Gerçek adı Klara Johanna Lakomy olan 39 yaşındaki eskort son bir haftada yaşadıklarını anlattı.