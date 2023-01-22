Seksi kıyafetler alıp Davos'a gitti, eskort "zengin" oldu! Hepsini bir gecede kazandı

Dünya Ekonomi Forumu hafta içi Davos'ta VIP'lerin katılımıyla gerçekleşti. Eskortluk yapan bir kadın sadece o konferansa katılmak için İsviçre'ye gitti... 39 yaşındaki kadın Davos'ta yaşadıklarını anlattı, açıklamaları gündem oldu!