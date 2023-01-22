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Çankırı'da kardeşlere 200 bin liralık maddi zarar! Evlerine girince şoke oldular

Çankırı'da kardeşlere 200 bin liralık maddi zarar! Evlerine girince şoke oldular

ÇANKIRI'da 5 kardeşe ait 3 eve giren kişi ya da kişiler, yaklaşık 200 bin TL değerindeki eşyaya zarar verdi. Vatandaşlar evlerinde karşılaştıkları manzara karşısına şoke oldu. Evden hırsızlık yapılmadığı öğrenildi.

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Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesi Kara Mustafa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan Cemal, Menderes, Kadir, İzzet ve Mustafa Seymen isimli 5 kardeşin köydeki yazlık olarak kullandığı 3 eve giren kişi ve kişiler, yaklaşık 200 bin TL değerindeki eşyaya zarar vererek evleri savaş alanına çevirdi.

Köye gelen kardeşler evlerindeki manzara ile karşılaştığında şoke oldu. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, savaş alanına çevrilen 3 evde inceleme başlattı.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde evdeki hiçbir eşyanın çalınmadığı ve yaklaşık 200 bin TL değerindeki televizyon, beyaz eşya, mobilyalara zarar verildiği tespit edildi.

Olay yeri ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Evde yaşayan vatandaşlar ise 25 Aralık'ta İstanbul'a döndüklerini, dün geldiklerinde ise manzara ile karşılaştıklarını söyledi.

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