Cem Uzan coştu! Türkiye'ye cumhurbaşkanı olarak döneceğim...

2002 seçimlerindeki "Benzin 1 Lira olacak" gibi vaatleriyle büyük sürpriz yapıp yüzde 7 o alan Cem Uzan şimdi de Cumhurbaşkanı adaylığına soyunuyor. Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, “Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye geleceğim” iddiasında bulundu.

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Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, “Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye geleceğim” iddiasında bulundu. Bir canlı yayına katılan Uzan, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti. Cem Uzan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı olarak döneceğim

- Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim.

- Kanunlarda kâğıtta yazan geçerlidir. Anayasa’yı okuduğunuzda eski, yeni sistem gibi kelime bulamazsınız. Anayasa 101 çok açık: Bir kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunu ilk gündeme getiren benim. Diğerleri de duydular, önemsediler. Türkiye’deki hukukçular da değerlendirdi.

- Anayasa’nın kelimesini değiştirme yetkileri yok. Anayasa 116’da ‘Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Erdoğan’ın beyanatları var, yeni sistemde Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok diye…"