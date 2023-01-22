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Bomba kulis! Altılı Masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih belli oldu! 4 Şubat Cumartesi...

Bomba kulis! Altılı Masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih belli oldu! 4 Şubat Cumartesi...

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı kadar ne zaman açıklanacağı da merak konusu... Kulislere düşen son bilgiye göre Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını 4 Şubat Cumartesi günü açıklayacak..

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Altılı Masa liderleri 26 Ocak'ta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. Adayın kim olacağıyla ilgili ilk ciddi pazarlık o gün yaşanacak. Altılı Masa'nın adayının kim olacağı kadar ne zaman açıklanacağı da merak konusu olurken, HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, Ankara kulislerinde 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayının 4 Şubat’ta açıklanacağının konuşulduğunu yazdı. 

Altılı Masa liderleri 26 Ocak'ta son şeklini verecekleri seçim beyannamesi yerine geçecek yol haritasının lansmanı 30 Ocak’ta yapılacak toplantıyla yapılacak. İşte Aydemir'in köşesine yansıyanlar...

26 Ocak, 30 Ocak ve 4 Şubat final...

- Bugüne kadar altılı masayla ilgili yapılan değerlendirmelerde, cumhurbaşkanı adayının şubat ortasına kadar açıklanacağı ya da açıklanması gerektiği vurgulanıyordu. Ancak dün kulislerde ilk kez 4 Şubat tarihi seslendirilmeye başlandı.

- 30 Ocak’taki toplantının ardından adayın 4 Şubat Cumartesi günü açıklanacağı belirtiliyor. Bu açıklama ortak adaya ilişkin mi olacak yoksa Kılıçdaroğlu’nun ismi mi açıklanacak? O gün yaklaştığında öğreneceğiz ancak aday ismi açıklandığında siyasi hava bir hayli ısınacak.

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