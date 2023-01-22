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Rabia Beyza Ağca'nın yeni aşkını hazmedemedi! Eski sevgili Onur Sermik, peşlerine düştü

Rabia Beyza Ağca'nın yeni aşkını hazmedemedi! Eski sevgili Onur Sermik, peşlerine düştü

Ünlü oyuncu Onur Sermik, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Rabia Beyza Ağca'nın yeni ilişkisini hazmedemedi. Sermik'in, Ağca ve birlikte olduğu işadamına tehditler savurduğu iddia edildi.

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Oyuncu Onur Sermik ile sosyal medya fenomeni Rabia Beyza Ağca, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırdı.

Ağca, daha sonra işadamı Ferhat Aslan ile yeni bir ilişkiye başladı.

Takip ediyor!

Bu ilişkiden rahatsız olan Sermik, çifti takip ettiğini vurgulayan fotoğraflar paylaşıp tehdit ve hakaret içeren mesajlar yazdı. Ayrıca Aslan'ın ailesine de mesajlar gönderdi.

"Kısasa kısas"

Sermik, sosyal medyadaki bir canlı yayında Ağca ve sevgilisinin adını kullanarak "Ödeşmek adettendir. Kısasa kısas" şeklinde açıklamalar yaptı.

Savcılığa başvuran işadamı, Sermik'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.

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