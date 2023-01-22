Manzara şoke etti! Dengeler altüst oldu büyük tehlike kapıda

Komşusunun ağacını budamak için bahçeye giden ziraat mühendisi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Başiskele'de erik ağacı ocak ayının ortasında hem çiçek açtı hem meyve verdi.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçların da dengesini bozdu. Başiskele'de ikamet eden ziraat mühendisi Sedat Acar, komşusunun ağaçlarını budamak ve bakım yapmak için geldiği bahçede şaşırtıcı bir olaya şahit oldu. Erik ağacının hem çiçek açıp hem de meyve verdiğini gören Acar, ağaçların 'mevsimsel aldanma' yaşadığını söyledi.

"Marmara Bölgesi'ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike"

Sedat Acar, "Komşumun ricası üzerine meyve ağaçlarının hem bakımı hem budaması için geldim fakat çok şaşırtıcı bir olayla karşılaştım. Şuanda ocak ayının ortası olmasına rağmen havaların iyi gitmesi ile erik ağaçlarının, kiraz ağaçlarının hatta dut ağaçlarının hem çiçek açıp hem de meyve vermesi bana enteresan geldi. Son tahminlere göre, ocak ayının sonuna kadar sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da Marmara Bölgesi’ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike. Eğer havalar böyle giderse özellikle kiraz ağaçları, kayısı ağaçları, armut ağaçları yakın bir zamanda çiçek açacak. Bu da tabi meyveciliği olumsuz yönde etkileyecek" dedi.