BIST 5.490
DOLAR 18,81
EURO 20,41
ALTIN 1.165,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manzara şoke etti! Dengeler altüst oldu büyük tehlike kapıda

Manzara şoke etti! Dengeler altüst oldu büyük tehlike kapıda

Komşusunun ağacını budamak için bahçeye giden ziraat mühendisi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Başiskele'de erik ağacı ocak ayının ortasında hem çiçek açtı hem meyve verdi.

Abone ol

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçların da dengesini bozdu. Başiskele'de ikamet eden ziraat mühendisi Sedat Acar, komşusunun ağaçlarını budamak ve bakım yapmak için geldiği bahçede şaşırtıcı bir olaya şahit oldu. Erik ağacının hem çiçek açıp hem de meyve verdiğini gören Acar, ağaçların 'mevsimsel aldanma' yaşadığını söyledi.

"Marmara Bölgesi'ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike"

 Sedat Acar, "Komşumun ricası üzerine meyve ağaçlarının hem bakımı hem budaması için geldim fakat çok şaşırtıcı bir olayla karşılaştım. Şuanda ocak ayının ortası olmasına rağmen havaların iyi gitmesi ile erik ağaçlarının, kiraz ağaçlarının hatta dut ağaçlarının hem çiçek açıp hem de meyve vermesi bana enteresan geldi. Son tahminlere göre, ocak ayının sonuna kadar sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da Marmara Bölgesi’ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike. Eğer havalar böyle giderse özellikle kiraz ağaçları, kayısı ağaçları, armut ağaçları yakın bir zamanda çiçek açacak. Bu da tabi meyveciliği olumsuz yönde etkileyecek" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni 6 gizli belge daha blundu
ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni 6 gizli belge daha blundu
MHP'de 31 il başkanı milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
MHP'de 31 il başkanı milletvekili adaylığı için görevinden ayrıldı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı! Başbakan Kristersson'dan skandalla ilgili ilk açıklama
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı! Başbakan Kristersson'dan skandalla ilgili ilk açıklama
Cem Uzan coştu! Türkiye'ye cumhurbaşkanı olarak döneceğim...
Cem Uzan coştu! Türkiye'ye cumhurbaşkanı olarak döneceğim...
Bomba kulis! Altılı Masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih belli oldu! 4 Şubat Cumartesi...
Bomba kulis! Altılı Masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarih belli oldu! 4 Şubat Cumartesi...
Çankırı'da kardeşlere 200 bin liralık maddi zarar! Evlerine girince şoke oldular
Çankırı'da kardeşlere 200 bin liralık maddi zarar! Evlerine girince şoke oldular
Böylesi daha önce hiç söylenmedi! Ünlü profesörün büyük İstanbul depremi sözleri olay oldu
Böylesi daha önce hiç söylenmedi! Ünlü profesörün büyük İstanbul depremi sözleri olay oldu
Kentte büyük heyecan altın fışkıracak! İlk külçeyi Erdoğan dökecek tarih belli oldu
Kentte büyük heyecan altın fışkıracak! İlk külçeyi Erdoğan dökecek tarih belli oldu
Son deprem Kayseri'de oldu! Kandilli şiddetini açıkladı
Son deprem Kayseri'de oldu! Kandilli şiddetini açıkladı
Weghorst, Beşiktaş'a laf etti: Memnun değil, şikayetçiydim
Weghorst, Beşiktaş'a laf etti: Memnun değil, şikayetçiydim
"Şüpheli" salgın paniği! Durum korkunç ölü sayısı artıyor
"Şüpheli" salgın paniği! Durum korkunç ölü sayısı artıyor
Yargıtay son noktayı koydu! Bunu boşanma sebebi saydı
Yargıtay son noktayı koydu! Bunu boşanma sebebi saydı