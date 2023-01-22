 ABD'de Çin Yılı kutlamasına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin California eyaletine bağlı Monterey Park kentinde Çin Yılı kutlamaları yapıldığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor...

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ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu. Saldırının adresi bu sefer Çin yeni Yılı'nın kutlandığı California Monterey Park oldu. Los Angeles Times'ın bir kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberine göre, Silahlı Saldırı çok sayıda can kaybına yol açtı.

Yerel basının polis telsizinden geçilen anonslara dayandırdığı bu Haber ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Görgü tanıkları bölgede makineli tüfekli bir adam olduğunu söylediler. Saldırı yerel saat ile 22.00'da gerçekleşti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, çok sayıda polisin olay yerine sevk edildiği görüldü. Monterey Park kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyordu.